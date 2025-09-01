วิลล่ายืมตัวเอลเลียตต์ใช้งาน 1 ซีซั่น หงส์ยังลุยคว้าตัวเกฮีก่อนปิดตลาด
ตลาดซื้อขายนักเตะในลีกใหญ่ยุโรปสำหรับซัมเมอร์นี้ กำลังจะปิดลงในเวลา 01.00 น. คืนนี้ (2 กันยายน) ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งมีความเคลื่อนไหวอย่างมากมายตลอดวันที่ผ่านมา
ล่าสุด พอล จอยซ์ นักข่าวของ “เดอะ ไทม์ส” รายงานว่า ลิเวอร์พูลตกลงปล่อยฮาร์วี่ย์ เอลเลียตต์ กองกลางทีมชาติอังกฤษ ให้แอสตัน วิลล่า ยืมตัวไปใช้งาน 1 ฤดูกาล และมีออปชั่นซื้อขาดที่ 35 ล้านปอนด์(1,529 ล้านบาท)
ก่อนหน้านี้วิลล่าพยายามจะคว้าตัวลูคัส ปาเกต้า แดนกลางเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ไปร่วมทีม แต่ดีลล่มไปก่อน ทำให้หันมาดึงตัวเอลเลียตต์แทน
ด้านฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ลิเวอร์พูลยังคงมีความหวังที่จะได้ตัวมาร์ค เกฮี ปราการหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตัล พาเลซ ไปร่วมทีม ก่อนตลาดนักเตะจะปิดลง ซึ่งก็ยังมีการเจรจากันอยู่