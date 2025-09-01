หงส์แดงตกลงค่าตัวเกฮีได้แล้ว เข้าตรวจร่างกายเซ็นยาว 5 ปี
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า ลิเวอร์พูลสามารถตกลงค่าตัวกับคริสตัล พาเลซ ในการซื้อตัวมาร์ค เกฮี กองหลังทีมชาติอังกฤษ ลงตัวแล้วที่ 35 ล้านปอนด์(1,529 ล้านบาท) ส่วนตัวนักเตะได้ตอบรับเงื่อนไขต่างๆ และเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญาร่วมทีมหงส์แดง เป็นเวลา 5 ปี
ด้านพาเลซที่กำลังหาตัวแทนเกฮีนั้น ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า การเจรจาซื้อตัวอิกอร์ ฮูลิโอ จากไบรท์ตันไปร่วมทีมนั้น ล่มแล้ว ทำให้ต้องหาเป้าหมายใหม่ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่เหลือ