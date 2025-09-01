จบดราม่า แจ็คสันได้ย้ายไปบาเยิร์นสมใจ แต่ต้องเพิ่มเงินค่ายืมให้เชลซี
นิโคลัส แจ็คสัน กองหน้าเชลซี ที่มีข่าวว่ากำลังจะเซ็นสัญญากับบาเยิร์น มิวนิก ด้วยการย้ายไปร่วมทีมแบบยืมตัว เมื่อไม่กี่วันก่อน ก่อนที่เชลซีจะยกเลิกการยืมตัว เนื่องจากเลียม ดีแลป กองหน้าอีกคนมีอาการเจ็บนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กันยายน ซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะอังกฤษในซัมเมอร์นี้ ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า บาเยิร์นและเชลซีได้เจรจากันอีกครั้ง และมีข้อตกลงในการยืมตัวครั้งนี้ ด้วยการที่ทีมเสือใต้ต้องจ่ายค่ายืมตัวให้ทีมสิงห์บลู 16.5 ล้านยูโร(624 ล้านบาท) จากเดิมที่เคยตกลงกันไว้ 15 ล้านยูโร(567 ล้านบาท)
นอกจากนั้นยังมีออปชั่นซื้อขาดหลังหมดสัญญายืมตัวติดไว้ด้วย