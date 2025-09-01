การ์นาโช่โพสต์อำลาแมนยู ชี้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมแล้ว ขอทำต่อไปกับเชลซี
อเลฮันโดร การ์นาโช่ แนวรุกอาร์เจนไตน์ ที่เพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมเชลซี ได้โพสต์คลิปวิดีโอในวันที่ยังค้าแข้งกับแมนยู พร้อมข้อความอำลาในอินสตาแกรมส่วนตัว ว่า หลังจากมีช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืม 5 ปีร่วมกัน ช่วงเวลาพิเศษนี้ได้จบลงแล้ว เราได้ร่วมสร้างเรื่องราวดีๆ มากมาย และจะอยู่กับเขาตลอดไป และรู้สึกยินดีกับมันมากๆ
“ถึงโค้ช สต๊าฟ เพื่อนร่วมทีมทุกคน ผมขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมตลอดเวลาที่ผมเล่นให้กับทีม และผมก็ได้มอบทุกอย่างที่มีแล้ว ผมลาจากสโมสรไปด้วยความภูมิใจในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันมา ขอให้แมนยูประสบความสำเร็จในอนาคต ส่วนตัวผมเองก็มองไปถึงการทุ่มเททุกอย่างในบทต่อไปของอาชีพนักฟุตบอล”
การ์นาโช่ลงเล่นให้แมนยูไป 144 แมตช์ ยิงไป 26 ประตู คว้าแชมป์เอฟเอคัพ และคาราบาวคัพ อย่างละ 1 สมัย
