อิซักรับดีใจเป็นนักเตะลิเวอร์พูลเสียที ลั่นอยากคว้าทุกแชมป์กับทีม แต่ดีลเกฮีล่ม
อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดน ย้ายจากนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมลิเวอร์พูล ด้วยค่าตัว 125 ล้านปอนด์(5,462 ล้านบาท) ซึ่งเป็นค่าตัวสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของวงการฟุตบอลอังกฤษ ทำลายสถิติเดิมที่เชลซีเคยทุ่มเงิน 106.8 ล้านปอนด์(4,667ล้านบาท) ในการซื้อเอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ จากเบนฟิก้า เมื่อปี 2023
อิซักเปิดใจหลังจากการย้ายไปร่วมทีมหงส์แดงเสร็จสิ้นแล้วว่า เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ รู้สึกมีความสุขมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูล เชื่อว่าตัวเองยังพัฒนาฝีเท้าได้อีกมาก อยากจะมอบสิ่งดีๆ ให้ทีมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งสำคัญคงเป็นการยิงประตูช่วยทีม แต่ก็มีอะไรที่มากกว่านั้น และอยากจะคว้าให้ได้ทุกแชมป์
กองหน้าวัย 25 ปี จะใส่เบอร์ 9 ลงสนามให้ทีมหงส์แดง ในฤดูกาลนี้
ขณะที่การย้ายทีมของมาร์ค เกฮี กองหลังทีมชาติอังกฤษ จากคริสตัล พาเลซ มาสู่ลิเวอร์พูล ไม่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าในช่วงก่อนเส้นตายตลาดนักเตะ ทั้งสองทีมได้ตกลงค่าตัวได้แล้วที่ 35 ล้านปอนด์(1,529 ล้านบาท) และนักเตะเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายช่วงแรกกับทีมหงส์แดงแล้วก็ตาม เนื่องจากพาเลซไม่สามารถหากองหลังมาทดแทนเกฮีได้ ทำให้เขามีโอกาสสูงที่จะอยู่ค้าแข้งในถิ่นเซลเฮิร์สท์ ปาร์กต่อไปในซีซั่นนี้ และเหลือสัญญากับต้นสังกัดเพียง 1 ปีเท่านั้น