ลัมเมนส์ปลื้มฝันเป็นจริงย้ายเฝ้าเสาให้แมนยู หลังเซ็นยาว 5 ปี
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าตัวเซนเน่ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียม วัย 23 ปี จากรอยัล อันท์เวิร์ป ในลีกเบลเยียมมาร่วมทีม ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะ ด้วยค่าตัว 18.2 ล้านปอนด์(795 ล้านบาท) เซ็นสัญญา 5 ปี
ลัมเมนส์กล่าวหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนายทวารคนใหม่ของทีมปีศาจแดงว่า ภูมิใจมากๆ กับการย้ายมาอยู่กับแมนยู เป็นเหมือนฝันที่เป็นจริง ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์ และมาถึงจุดหมายที่น่าเหลือเชื่อ หวังว่าจะเป็นเริ่มต้นบางอย่างที่พิเศษ เมื่อก้าวเข้ามาก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ดี เชื่อว่าตัวเองจะช่วยทีมได้หลังจากนี้ แมนยูเป็นที่ที่เหมาะมากที่จะพัฒนาตัวเอง และประสบความสำเร็จในอาชีพนักฟุตบอลได้
ด้านเจสัน วิลค๊อกซ์ ผู้อำนวยการฟุตบอลของแมนยู กล่าวว่า ลัมเมนส์เป็นผู้รักษาประตูที่มีศักยภาพสูงมากๆ และดีใจที่เขาเลือกมาอยู่กับทีมเรา ทั้งๆ ที่ได้รับความสนใจจากหลายทีม