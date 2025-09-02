ฮาวมั่นใจวิสซ่าจะเข้ามาช่วยให้นิวคาสเซิลแข็งแกร่งขึ้น
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คว้าตัวโยอาน วิสซ่า แนวรุกจากเบรนท์ฟอร์ดไปร่วมทีม ก่อนตลอดนักเตะปิดลงเมื่อวันที่ 1 กันยายน ด้วยค่าตัว 50 ล้านปอนด์(2,185 ล้านบาท) กับแอดออนอีก 5 ล้านปอนด์(218 ล้านบาท) หลังจากที่ทั้งสองสโมสรมีการเจรจากันมาอย่างต่อเนื่อง และเบรนท์ฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอจากทีมสาลิกาดง 2 ครั้ง
กองหน้าดีอาร์ คองโก กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพรีเมียร์ลีก อยากลงเล่นในสีเสื้อของนิวคาสเซิลแล้ว ตัวเองมีความฝันและความเชื่อ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามมา
ด้านเอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล กล่าวว่า วิสซ่าเป็นนักเตะที่เขาชื่นชอบมากๆ และดีใจที่ได้ตัวมาร่วมทีม เพราะเขาพิสูจน์ฝีเท้าในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว ไม่ใช่แค่จำนวนประตูที่ยิงได้ แต่การทำงานอย่างหนักเพื่อทีม และจะปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมได้แน่นอน ซึ่งจะช่วยให้ทีมของเราแข็งแกร่งขึ้น
วิสซ่าลงเล่นให้เบรนท์ฟอร์ดไป 149 นัด ยิงไป 49 ประตู นับเป็นกองหน้ารายที่ 2 ที่ทีมสาลิกาดงซื้อมาร่วมทีม ต่อจากนิค โวลเทมาเดอ จากสตุ๊ทการ์ท