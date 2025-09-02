20ทีมพรีเมียร์ลีกใช้เงินซื้อนักเตะ รวม 1.3 แสนล้านบาท ทุบสถิติเดิมราบคาบ ชี้เพราะรายได้จากลิขสิทธิ์ยิงสดมากขึ้น-แย่งตั๋วชปล.เข้มข้น
20สโมสรในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ใช้เงินในการเสริมทีมในตลาดซัมเมอร์ที่เพิ่งปิดไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านปอนด์(131,097 ล้านบาท) ทำลายสถิติการใช้เงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ของลีกสูงสุดเมืองผู้ดี ที่เคยใช้ไป 2,360 ล้านปอนด์(103,130 ล้านบาท) เมื่อปี 2023
ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีการทุ่มเงินเสริมทีมมากที่สุดในตลาดรอบนี้ที่ 400 ล้านปอนด์(17,479 ล้านบาท) ขณะที่ทีมอย่างอาร์เซน่อล, เชลซี, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ก็ใช้งบประมาณแตะหลัก 200 ล้านปอนด์(8,739 ล้านบาท) ในการเสริมทัพกันถ้วนหน้า
ทิม ลันน์ ผู้อำนวยการด้านกลุ่มธุรกิจกีฬาของดีลอยท์ บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยว่า สิ่งที่ได้เห็นกันในตลาดนักเตะอังกฤษซัมเมอร์นี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นในลีก สโมสรใหญ่ต้องการกลับไปทำผลงานที่ดีในรายการฟุตบอลยุโรป และการแย่งชิงโควต้ายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกมีความเข้มข้นอย่างมาก หลายทีมเสริมทัพเพื่อให้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในอนาคต
ลันน์กล่าวอีกว่า พรีเมียร์ลีกมีพลังดึงดูดนักเตะ และความเป็นลีกระดับพรีเมียม รวมถึงตัวสโมสรเองด้วย ฤดูกาลนี้ยังเป็นการเริ่มต้นรอบใหม่ของสัญญาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ขยายเป็น 4 ปี จากเดิมที่เคยขายเพียงรอบละ 3 ปี ตอนนี้มีการเพิ่มเกมถ่ายทอดสดมากขึ้นกว่าเดิม และทำให้ค่าลิขสิทธิ์รวมก็สูงขึ้นตามไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น รายได้ของสโมสรที่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรป โดยเฉพาะทีมที่รู้ตัวว่าจะได้สิทธิไปแข่งขันยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก และรายได้มหาศาลที่มาพร้อมกับมัน หากมองภาพรวมทั้งหมด จะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มีเงินไหลเข้าสู่สโมสรต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นมา