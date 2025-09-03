ฟุตบอลต่างประเทศ

อิซักโพสต์อำลานิวคาสเซิล ยินดีที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน

อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูล โพสต์อำลานิวคาสเซิล ยูไนเต็ด หลังการย้ายไปร่วมทีมหงส์แดงเสร็จสิ้นว่า อยากจะขอแสดงความขอบคุณเพื่อนร่วม สต๊าฟ และทุกคน รวมไปทั้งเมืองนิวคาสเซิล แฟนบอลที่สนับสนุนเขามาตลอดในช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกัน เราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้สโมสร และพาทีมกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นแล้ว การได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งนั้น เป็นความภูมิใจอย่างมากของตัวเอง ทั้งการได้ไปแข่งยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก และการคว้าแชมป์แรกให้สโมสรในรอบ 70 ปี ขอบคุณนิวคาสเซิลมากๆ

อิซักย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูล ด้วยค่าตัว 125 ล้านปอนด์(5,406 ล้านบาท) เป็นนักเตะที่มีค่าตัวเป็นสถิติสูงสุดของอังกฤษ และเซ็นสัญญายาว 5 ปี

ฤดูกาลที่แล้ว เขาเป็นคนที่ยิงประตูให้นิวคาสเซิล ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 ในรอบชิงชนะเลิศ คาราบาวคัพ เป็นแชมป์แรกของทีมสาลิกาดง ในรอบ 70 ปีด้วย และยิงรวมไป 27 ประตุ จาก 42 นัด พาทีมจบอันดับ 5 ในพรีเมียร์ลีก ได้กลับไปแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้ง

 

