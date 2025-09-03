กุนโดกันลาเรือใบ เซ็นร่วมทีมกาลาตาซาราย 1 ปี
อิลคาย กุนโดกัน มิดฟิลด์วัย 34 ปี โบกมือลาแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นคำรบสอง ย้ายไปร่วมทีมกาลาตาซาราย ในลีกตุรกีแบบไม่มีค่าตัวแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน
กุนโดกันยังเหลือสัญญากับทีมเรือใบสีฟ้าอีก 1 ปี แต่สโมสรอนุญาตให้เขาย้ายออกจากทีมได้แบบไม่มีค่าตัว โดยเขาได้ตกลงเซ็นสัญญา 1 ปีกับทีมแชมป์ลีกตุรกี
มิดฟิลด์วัย 34 ปีกล่าวว่า แมนซิตี้จะอยู่ในใจของเขาตลอดไป เพราะมีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จร่วมกันมามากมาย โดยเฉพาะการได้เป็นกัปตันทีมในฤดูกาลที่คว้า 3 แชมป์มาครองได้ การได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ มีความหมายกับตัวเองมากๆ แต่การได้ชูถ้วยยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เป็นครั้งแรกของสโมสร ยิ่งเกิดขึ้นที่อิสตันบูบ จะอยู่กับตัวเขาเองไปตลอดกาล หวังว่าแมนซิตี้จะประสบความสำเร็จมากมายในอนาคต และจะติดตามทีมต่อไป แม้ว่าจะย้ายมาเล่นในตุรกี ประเทศที่มีความหมายมากๆ สำหรับชีวิตของเขาเอง
กุนโดกันเกิดที่เมืองเกลเซนเคียร์เช่น ในประเทศเยอรมนี แต่มีพ่อและแม่เป็นชาวตุรกี เขาเคยค้าแข้งรอบแรกกับทีมเรือใบสีฟ้า ระหว่างปี 2016-2023 หลังจากนั้นย้ายไปบาร์เซโลน่า ในปี 2023 แต่อยู่กับทีมดังในสเปนได้เพียงปีเดียว ก็ย้ายกลับมาค้าแข้งในถิ่นเอติฮัด สเตเดียม อีกครั้งในปี 2024 แต่ไม่ได้แชมป์ในการเล่นให้ทีมในฤดูกาลก่อน