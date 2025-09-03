แฟนบอลเวสต์แฮมนัดบอยคอตเกมเหย้ากับเบรนท์ฟอร์ด ประท้วงเจ้าของ-ผู้บริหารทำทีมตกต่ำ
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า กลุ่มแฟนบอลเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ได้เรียกร้องให้แฟนบอลไม่เข้าชมการแข่งขันของทีมขุนค้อน ที่จะเจอกับเบรนท์ฟอร์ด ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ในวันที่ 21 ตุลาคม ที่ลอนดอน สเตเดียม เพื่อประท้วงเจ้าของสโมสร
กลุ่มแฟนบอล “แฮมเมอร์ส ยูไนเต็ด” ออกแถลงการณ์ว่า ภายใต้การบริหารงานของเดวิด ซัลลิแวน เจ้าของสโมสรที่ถือหุ้นใหญ่ และคาร์เรน เบรดี้ รองประธานสโมสร เวสต์แฮมกำลังจะตาย สโมสรดูย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆ แฟนบอลที่เชียร์ทีมมาอย่างยาวนานได้เมินเฉยต่อการเชียร์ทีมแล้ว เราต้องสู้เพื่อหนีตกชั้น ตกรอบบอลถ้วยเร็วมากๆ และเราจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
“พวกเขาขายสนามโบลีน กราวด์ แล้วพาเราย้ายไปอยู่สนามกรีฑา ซึ่งหลายคนโหวตให้เป็นสนามฟุตบอลที่แย่ที่สุดในประเทศ แถมเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของด้วย เราแค่เช่าอยู่เท่านั้น เราเห็นด้วยกับความก้าวหน้า แต่ไม่ใช่ในราคาที่ต้องสูญเสียอัตลักษณ์ของเราไป พวกเราต่างอยากมีสนามที่เราภูมิใจ และเรียกได้ว่าเป็นบ้านของเรา ตอนที่เราต้องอำลาสนามโบลีน กราวด์ เราได้รับคำสัญญาว่าจะได้สนามระดับโลกสำหรับทีมระดับโลก แต่ผ่านไป 10 ปี เรากลับไม่ได้ทั้งสองอย่างเลย และตอนนี้ประเด็นนี้ก็เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันมากขึ้นแล้ว” กลุ่มแฮมเมอร์ส ยูไนเต็ด ระบุในแถลงการณ์
ทีมขุนค้อนย้ายจากสนามโบลีน กราวด์ หรืออัพตัน ปาร์ก มาใช้ลอนดอน สเตเดียม ซึ่งเป็นสังเวียนพิธีเปิด-ปิด โอลิมปิกเกมส์ 2012 และแข่งขันกรีฑา ตั้งแต่ปี 2016 ส่วนผลงานในสนามฤดูกาลนี้ ในการคุมทีมของเกรแฮม พ็อตเตอร์ ลงเตะในลีกไป 3 นัด ชนะ 1 แพ้ 2 มี 3 คะแนน รั้งอันดับ 16 และตกรอบสอง คาราบาวคัพไปแล้ว