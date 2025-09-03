สื่อคาดแมนยูไม่อุทธรณ์ขอเตะคาราบาวคัพใหม่ หลังกริมสบี้ทำผิดกฎ
“เดลี่เมล” รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะไม่อุทธรณ์ให้กลับมาแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบสอง ใหม่อีกครั้ง หลังจากที่กริมสบี้ ทาวน์ ทีมจากลีกทู ผู้ชนะในแมตช์นั้น ส่งนักเตะผิดระเบียบลงแข่งขัน
สำหรับคาราบาวคัพ รอบสอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา กริมสบี้เป็นฝ่ายชนะจุดโทษ 12-11 กลังเสมอในเวลา 2-2 ทำให้ทีมปีศาจแดงตกรอบไป
อย่างไรก็ตามลีกฟุตบอลอังกฤษ(อีเอฟแอล) ได้รับการแจ้งจากทางกริมสบี้ว่า สโมสรลงทะเบียนนักเตะอย่างคล้าร์ก โอดูออร์ เกินเวลาที่กำหนดไว้ จากเวลา 00.00 เป็น 00.01 ทำให้เขาไม่สามารถลงสนามได้ แต่โอดูออร์ก็ได้ลงเล่นในเกมนั้น ด้วยการถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในนาที่ 73
กริมสบี้ออกแถลงการณ์ว่า การลงทะเบียนของโอดูออร์ถูกส่งไปยังอีเอฟแอลช้ากว่าเส้นตายเพียงหนึ่งนาที และสโมสรไม่สามารถตรวจพบปัญหานี้ได้ในทันที เนื่องจากเกิดปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เรายอมรับค่าปรับที่ถูกกำหนด และตระหนักดีถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับการแข่งขัน ความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเจตนา และสโมสรได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสด้วยการรายงานการละเมิดด้วยตนเองทันทีที่พบปัญหา นับตั้งแต่เหตุการณ์นี้ เราได้ทบทวนกระบวนการทำงานอย่างละเอียด และได้ปรับปรุงมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
อีเอฟแอลได้มีการลงโทษปรับกริมสบี้ 20,000 ปอนด์(867,000 บาท) โดยปรับทันที 10,000 ปอนด์(433,500 บาท) และคาดโทษเอาไว้อีก 10,000 ปอนด์ ไปจนจบฤดูกาลนี้
ถึงแม้ว่าแฟนบอลปีศาจแดงส่วนหนึ่งจะเรียกร้องให้สโมสรอุทธรณ์ให้กลับมาเตะใหม่ แต่สื่ออังกฤษอย่างเดลี่เมลยืนยันว่า แมนยูจะไม่มีการอุทธรณ์แต่อย่างใด