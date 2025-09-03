เลเวอร์คูเซ่นเล็งราอูลเป็นตัวเต็งกุนซือใหม่ แต่ไม่รีบตั้งใคร หวั่นพลาดอีก
“มาร์ก้า” สื่อสเปน รายงานว่า เลเวอร์คูเซ่นที่เพิ่งแยกทางกับอีริก เทน ฮาก โค้ชชาวดัตช์ หลังจากคุมทีมมาได้ 3 นัด ได้วางราอูล กอนซาเลซ อดีตโค้ชทีมสำรองของรีล มาดริด เอาไว้เป็นเป้าหมายหลักกุนซือคนต่อไป ซึ่งทีมห้างขายยามองว่า การที่ราอูลเคยค้าแข้งกับชาลเก้มาก่อน จะทำให้เขาสนใจมาคุมทีมเยอรมนี
ราอูลยังไม่เคยคุมทีมชุดใหญ่ของสโมสรไหนมาก่อนเลยหลังจากแขวนสตั๊ด และมีประสบการณ์คุมทีมคาสติย่าของราชันชุดขาวเท่านั้น ทำให้มีการตั้งคำถามถึงความสามารถของเขาถ้ารับงานนี้จริงๆ
นอกจากราอูลแล้ว เลเวอร์คูเซ่นยังมีมาร์โก้ โรเซ่ และเอร์ดิน แทร์ซิช สองอดีตเฮดโค้ชของดอร์ทมุนด์อยู่ในลิสต์อีกด้วย แต่ยังไม่เร่งตัดสินใจจะตั้งใครมาคุมทีม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนตอนตั้งเทน ฮาก มาคุมทีมอีก