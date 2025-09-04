หงส์ใส่ชื่อเอ็นกูโมฮาลุยแชมเปี้ยนส์ลีก ดาวแมนของปืนมีลุ้นเป็นแข้งอายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่น
ลิเวอร์พูลใส่ชื่อของริโอ เอ็นกูโมฮา แนวรุกดาวรุ่งวัย 16 ปี ในลิสต์เอ ของรายชื่อนักเตะชุดลุยศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลใหม่เอาไว้ด้วย แต่ไม่มีชื่อของเฟเดริโก้ เคียซ่า กองหน้าทีมชาติอิตาลี
เอ็นกูโมฮาสร้างชื่อด้วยการลงมาเป็นตัวสำรองยิงประตูชัยช่วยให้ทีมหงส์แดงเอาชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-2 ในช่วงทดเจ็บ ในเกมพรีเมียร์ลีก นัดที่สองของฤดูกาล เมื่อเดือนสิงหาคม ทำให้ไ้ดรับคำชื่นชมอย่างมากมาย
ส่วนเคียซ่าที่ตัดสินใจไม่ย้ายออกจากทีมในตลาดรอบที่ผ่านมา ไม่มีชื่อลงเล่นในฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดของยุโรป ถึงแม้จะไม่มีอาการเจ็บรบกวนแล้วก็ตาม
ขณะที่นักเตะใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์ อิซัก, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, อูโก้ อีคิติเก้, เยเรมี่ ฟริมปงส์, มิลอส เคอร์เคซ, โจวานนี่ เลโอนี่, จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ และเฟร็ดดี้ วู้ดแมน ต่างมีชื่อในลิสต์เอกันถ้วนหน้า
ด้านอาร์เซน่อลใส่ชื่อของแม็กซ์ ดาวแมน ดาวรุ่งวัย 15 ปี ในลิสต์เอ แต่ไม่มีชื่อของกาเบรียล เชซุส ดาวยิงบราซิเลียน ที่ยังรักษาตัวจากอาการเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดอยู่มาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว
ดาวแมนได้รับคำชื่นชมอย่างมากว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกล ที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุก และปีกขวา ได้ลงเล่นให้กับทีมปืนใหญ่ชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้แล้ว 2 นัด โดยถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในนัดที่อาร์เซน่อล ชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 5-0 ทำให้เขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ 2 ที่ลงเล่นในลีกสูงสุดในอังกฤษ ด้วยอายุ 15 ปี 235 วัน เป็นรองแค่อีธาน เอ็นวาเนรี่ เพื่อนร่วมทีม ที่เคยทำสถิติลงเล่นในพรีเมียร์ลีก ด้วยอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เอาไว้ที่ 15 ปี 181 วัน
ถ้าดาวแมนได้รับโอกาสลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก ซีซั่นนี้ จะทำให้เขาเป็นนักเตะอายุ 15 ปีคนแรก ที่ได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นเป็นของยุสซุฟฟา มูโกโก้ กองหน้าดอร์ทมุนด์ ที่เคยลงเล่นในวัย 16 ปี 18 วัน เมื่อปี 2020
ส่วนนักเตะใหม่ที่ทีมปืนใหญ่ซื้อเข้ามาเสริมทีมในซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีชื่อในลิสต์เอทุกคน ทั้งวิคตอร์ โยเคเรส, คริสเตียน มอสเคร่า, ปิเอโร่ ฮินคาปิเอ้, เอเบเรชี่ เอเซ่, โนนี่ มาดูเอเค่ม คริสเตียน นอร์การ์ด, เกปา อาร์ริซาบาลาก้า, มร์ติน ซูบิเมนดี้