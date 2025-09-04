สเปนซ์ปลื้มเป็นมุสลิมคนแรกที่มีโอกาสลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ
เชด สเปนซ์ นักเตะท็อตแนม ฮอตสเปอร์ วัย 25 ปี เป็นนักเตะมุสลิมคนแรกที่มีโอกาสลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มเค ที่เปิดบ้านพบกับอันดอร์รา ในวันที่ 6 กันยายนนี้
สเปนซ์โพสต์เปิดใจผ่านโซเชียลมีเดีย ว่า เป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มาก และเซอร์ไพรส์ที่รู้ว่าเป็นนักเตะมุสลิมคนแรกที่จะลงเล่นให้อังกฤษ ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร ที่ผ่านมาก็โดนวิจารณ์ในด้านลบพอสมควร โดยเฉพาะในเรื่องของศาสนา กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ทำให้เสียความมั่นใจไปเหมือนกัน แต่ตัวเองเป็นนักสู้ ทุกอย่างได้ทำก็จะทำให้ออกมาดีที่สุด ทำให้มีความสุขมากกับตอนนี้
“ผมไม่ได้มีรายชื่อคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวผม แต่ผมจำได้ถึงการตั้งข้อสงสัยในตัวผม แน่นอนว่าผมรู้สึกดีที่ทำให้เห็นว่าพวกเขาคิดผิด ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิต ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่ข้างผม เมื่อผมประสบความสำเร็จหรืออยู่ในช่วงเวลาที่ดี ก็เชื่อว่าเพราะพระเจ้าที่ช่วยให้ทำได้ เพราะท่านอยู่ข้างผมเสมอ”
กองหลังจากทีมไก่เดือยทองกล่าวอีกว่า อยากให้นักเตะที่เป็นมุสลิมทุกคนเชื่อมั่นว่าเมื่อเขาทำได้แล้ว คนอื่นๆ ก็จะทำได้ในแบบเดียวกัน ไม่ใช่แค่เด็กมุสลิม แต่เด็กทุกคนที่มีความเชื่อ อยากให้เชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถทำได้
ที่ผ่านมา สเปนซ์เคยติดทีมชาติอังกฤษ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปีมาแล้ว แต่ไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่