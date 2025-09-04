ดอนนารุมม่าภูมิใจที่แมนซิตี้ดึงไปเฝ้าเสา มั่นใจร่วมงานกับเป๊ปผลงานออกมาดีแน่
จานลุยจิ ดอนนารุมม่า นายทวารทีมชาติอิตาลี เปิดใจครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายจากปารีส แซงต์แชร์แมง ไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ว่า อยากจะย้ายไปร่วมทีมเรือใบสีฟ้ามากๆ เพราะรู้ว่าเป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือของทีมต้องการตัวเขา ซึ่งก็รู้วึกภูมิใจมากๆ ที่รู้ว่าหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกอยากได้ตัวไปร่วมทีม
ดอนนารุมม่าที่อยู่ในช่วงรับใช้ทีมชาติอิตาลี และยังไม่ได้ไปเจอกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ที่แมนเชสเตอร์ กล่าวอีกว่า ตัวเองเป็นคนที่พยายามจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุด และทำตามสิ่งที่โค้ชอยากให้ทำ ที่สำคัญพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มั่นใจว่าการร่วมงานกับเป๊ปจะทำทำผลงานออกมาได้ดี
“นับตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลอาชีพตอนอายุ 16 ปี ผมทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาตลอด ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ผมเชื่อว่าผมประสบความสำเร็จมากทีเดียว” นายทวารวัย 26 ปีกล่าว
ทั้งนี้ ดอนนารุมม่าอยู่กับเปแอสเชมา 4 ฤดูกาล คว้าแชมป์ลีกเอิง 4 สมัย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย รวมทั้งเป็นรองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์โลก 2025 อีกด้วย แต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา หลุยส์ เอ็นริเก้ กุนซือเปแอสเชออกมาวิจารณ์การเล่นของเขา ก่อนจะคว้าตัวลูก้าส์ เชอวาลิเย่ร์ จากลีลล์มาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ ทำให้ดอนนารุมม่าต้องย้ายออกจากทีม