เลวี่ลงจากตำแหน่งประธานสโมสรสเปอร์สแล้ว หลังนั่งมา 25 ปี
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สโมสรดังในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ว่า ดาเนียล เลวี่ ประธานสโมสร วัย 63 ปี ได้ออกจากตำแหน่งแล้ว หลังจากอยู่ในตำแหน่งมา 25 ปี นับเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งประธานสโมสรใดสโมสรหนึ่งยาวนานที่สุดของพรีเมียร์ลีก
เลวี่ระบุในแถลงการณ์ว่ารู้สึกภูมิใจกับการทำงานร่วมกับทีมบริหารและพนักงานทุกคน เราได้สร้างสโมสรแห่งนี้ให้สามารถสู้กับทีมต่างๆ ในระดับสูงได้ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังสร้างชุมชน รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีศักยภาพสูงในวงการกีฬา ตั้งแต่ลิลี่ไวท์เฮ้าส์ จนถึงฮอตสเปอร์เวย์ นักเตะทุกคน และผู้จัดการใสตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอขอบคุณแฟนบอลที่สนับสนุนกันมาเสมอ ถึงแม้มันจะไม่ใช่การเดินทางที่ราบรื่น แต่ก็ได้เห็นพัฒนาการที่ดี และจะขอเป็นแฟนบอลทีมนี้ด้วยแพสชั่นที่เต็มเปี่ยมต่อไป
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แฟนบอลไก่เดือยทองได้แสดงความไม่พอใจถึงการบริหารสโมสรของเลวี่ที่ไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ที่สเปอร์ส แพ้ เลสเตอร์ ในบ้าน แฟนบอลได้ทำป้ายประท้วงที่มีข้อความว่า “เกมของพวกเราคือเกียรติยศ แต่เกมของเลวี่คือความโลภ 24 ปี, 16 ผู้จัดการทีม, 1 ถ้วยแชมป์ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง”
อย่างไรก็ตามก่อนลงจากตำแหน่ง เลวี่ก็มีส่วนร่วมในการพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก เมื่อฤดูกาลก่อน นับเป็นแชมป์แรกในรอบ 17 ปีของสโมสร ต่อจากแชมป์ลีกคัพ เมื่อปี 2008
ผลงานที่โดดเด่นของสเปอร์สในช่วงที่เลวี่เป็นประธานสโมสรนั้น นอกจากแชมป์ลีกคัพและยูโรป้าลีกแล้ว สเปอร์สได้มีการสร้างสนามเหย้าใหม่ โดยเปลี่ยนรังเหย้าจากไวท์ ฮาร์ทเลน เป็นท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม ในปี 2019 นอกจากนั้นทีมไก่เดือยทองยังเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในปีเดียวกัน แต่แพ้ให้กับลิเวอร์พูล 0-2
สเปอร์สยังระบุในแถลงการณ์อีกว่า ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนประธานสโมสร แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าของและผู้ถือหุ้น โดยมีปีเตอร์ แชร์ริงตัน ขึ้นมาเป็นประธานสโมสรที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาใหม่ โดยรับหน้าที่เป็นผู้นำในระดับคณะกรรมการ ส่วนวินาย เวงกาทเธชัมได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินงานบริหารของสโมสร