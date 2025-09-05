ปารากวัย-โคลอมเบีย-อุรุกวัย กอดคอเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 ได้แล้ว 16 ทีม
ปารากวัย, โคลอมเบีย, อุรุกวัย การันตีผ่านเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 เป็นที่แน่นอนแล้ว หลังจบเกมที่ 17 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน
ปารากวัยที่ห่างหายจากฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ไป 3 สมัย เปิดบ้านเสมอเอกวาดอร์ 0-0 ทำให้มี 25 คะแนน ติดอันดับ 1-6 ของโซนอเมริกาใต้แน่นอนแล้ว ได้กลับไปแข่งขันเวิลด์คัพอีกครั้ง ในรอบ 16 ปี
ส่วนโคลอมเบียเปิดบ้านเอาชนะโบลิเวีย 3-0 ได้ประตูจากฮาเมส โรดริเกซ นาทีที่ 31 จอน คอร์โดบ้า นาทีที่ 74 และปิดท้ายด้วยฮวน เฟร์นานโด ควินเทโร่ นาทีที่ 83 ทำให้มี 25 คะแนน การันตีติดท็อป 6 ของโซน ได้สิทธิไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, แคนาดา แน่นอนแล้ว หลังจากเมื่อปี 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ไม่ผ่านรอบคัดเลือก
ขณะที่อุรุกวัยลงเล่นในบ้าน ชนะเปรู 3-0 โรดริโก้ อากิร์เร่ นาทีที่ 14 จอร์เจียน เด อาร์ราสเคต้า นาทีที่ 58 และเฟเดริโก้ วินาส นาทีที่ 80 ทำให้รั้งอันดับ 3 ของตาราง ได้ตั๋วลุยรอบสุดท้าย 5 ครั้งติดต่อกัน
ฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ในระบบ 48 ทีม ได้ 16 ทีมผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, แคนาดา ในฐานะเจ้าภาพร่วม ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, อิหร่าน, อาร์เจนตินา, อุซเบกิสถาน, เกาหลีใต้, จอร์แดน, ออสเตรเลีย, บราซิล, เอกวาดอร์, อุรุกวัย, โคลอมเบีย, ปารากวัย