อึ้ง! นักธุรกิจบราซิลเขียนพินัยกรรมยกมรดก 3.6 หมื่นล้านให้เนย์มาร์!
สื่อต่างประเทศหลายสำนักอ้างการรายงานของสื่อบราซิล เมื่อวันที่ 4 กันยายน ว่า นักธุรกิจชาวบราซิเลียนวัย 31 ปี จากปอร์โต อาเลเกร (บ้างระบุว่าจากริโอ กรันเด โด โซล) ได้เขียนพินัยกรรมระบุชื่อ เนย์มาร์ แข้งซุปเปอร์สตาร์ทีมแซมบ้าซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสรซานโต๊สที่บ้านเกิด เป็นผู้รับมรดกของเขาแต่เพียงผู้เดียว เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมกันแล้วราว 6,200 ล้านเรอัล (ประมาณ 36,700 ล้านบาท)
รายงานข่าวระบุว่า นักธุรกิจนิรนามดังกล่าวทำพินัยกรรมลงวันที่ 12 มิถุนายน 2025 และมีพยานลงชื่อในพินัยกรรม 2 คน เขาไม่มีครอบครัว และไม่เคยเจอกับเนย์มาร์มาก่อนในชีวิต แต่ระบุในพินัยกรรมว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเพราะเขาชื่นชอบเนย์มาร์ และคิดว่าทั้งคู่มีอะไรคล้ายกันหลายอย่าง โดยเล็งเห็นว่าแข้งดังมีคุณสมบัติที่หาได้ยาก และยังประทับใจที่เขาผูกพันกับพ่อมากๆ ซึ่งทำให้ตัวเองนึกถึงพ่อที่เสียไปแล้ว
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ขณะนี้พินัยกรรมดังกล่าวถูกส่งให้ศาลพิจารณา ซึ่งคาดว่าต้องรอความเห็นจากฝั่งเนย์มาร์ด้วย โดยเบื้องต้นสื่อระบุว่า ตัวแทนของแข้งดังบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานใดๆ เกี่ยวกับพินัยกรรมดังกล่าว
สำหรับเนย์มาร์วัย 33 ปี จัดเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีรายได้มากที่สุดในโลก โดยเมื่อปี 2024 สมัยยังค้าแข้งกับอัล ฮิลาล ในซาอุดี โปรลีก เขาได้รับค่าตอบแทน 665 ล้านเรอัล (3,936 ล้านบาท) เลยทีเดียว