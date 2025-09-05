2ทีมซาอุฯ รุมแย่งแม็กไกวร์ก่อนตลาดปิด แต่เจ้าตัวยังไม่อยากย้าย
“เดอะซัน” รายงานว่า มี 2 ทีมจากซาอุดี โปรลีก พยายามคว้าตัวแฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปร่วมทีม ก่อนที่ตลาดนักเตะในลีกซาอุดีอาระเบียจะปิดลงในวันที่ 23 กันยายนนี้
สำหรับหนึ่งในทีมที่อยากได้กองหลังวัย 32 ปี ไปร่วมทีม มีอัล นาสเซอร์ ที่มีคริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวยิงโปรตุกีส อดีตเพื่อนร่วมทีมของแม็กไกวร์ที่แมนยู และโรนัลโด้อยากให้แม็กไกงร์ไปร่วมงานกันอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามแม็กไกวร์ก็มีความคิดจะย้ายออกจากถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด เช่นกัน แต่ไม่ใช่ในซัมเมอร์นี้ เพราะเขาต้องการที่จะเล่นในอังกฤษ เพื่อลุ้นติดทีมชาติอังกฤษไปลุยฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ในปีหน้า รวมทั้งสัญญาปัจจุบันกับแมนยูเหลือเพียง 1 ปี ทำให้เขาอยากอยู่กับทีมจนหมดสัญญา
ปัจจุบัน แม็กไกวร์เป็นตัวเลือกท้ายๆ ของรูเบน อโมริม ในแผงกองหลัง เพราะมีมัทไธจ์ เดอ ลิกต์, เลอนี่ โยโร่, ลุก ชอว์, เอย์เดน เฮฟเว่น เป็นตัวหลัก