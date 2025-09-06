โมร็อกโก ชาติแรกจากแอฟริกา ตีตั๋วลุยศึกฟุตบอลโลก 2026
โมร็อกโกเป็นชาติจากทวีปแอฟริกาชาติแรกที่คว้าตั๋วลุยศึก “ฟุตบอลโลก 2026” ซึ่งสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพร่วมในปีหน้า หลังจากลงสนามรอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 5 กันยายน เปิดบ้านถล่มไนเจอร์ 5-0
ส่งผลให้โมร็อกโกนำจ่าฝูงกลุ่มอี มี 18 คะแนน ทิ้งห่างแทนซาเนีย ทีมอันดับ 2 ถึง 8 แต้ม ขณะเหลือ 2 นัด ทำให้การันตีเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้ว
ผลรอบคัดเลือก โซนยุโรป วันเดียวกัน
กลุ่มบี
สโลวีเนีย เสมอ สวีเดน 2-2
สวิตเซอร์แลนด์ ชนะ โคโซโว 4-0
กลุ่มซี
เดนมาร์ก เสมอ สกอตแลนด์ 0-0
กรีซ ชนะ เบลารุส 5-1
กลุ่มดี
ไอซ์แลนด์ ชนะ อาเซอร์ไบจาน 5-0
ยูเครน แพ้ ฝรั่งเศส 0-2
กลุ่มไอ
อิตาลี ชนะ เอสโตเนีย 5-0
มอลโดวา แพ้ อิสราเอล 0-4
กลุ่มแอล
หมู่เกาะแฟโร แพ้ โครเอเชีย 0-1
มอนเตเนโกร แพ้ เช็ก 0-2