ซัวเรซโดนแบน 6 นัด กรณีถ่มน้ำลายใส่หน้าสต๊าฟคู่แข่ง
หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าอินเตอร์ ไมอามี โดนลงโทษแบน 6 นัด จากกรณีถ่มน้ำลายใส่ทีมสต๊าฟของซีแอตเติล ซาวเดอร์ส หลังเกมที่อินเตอร์ ไมอามี พ่ายให้ซาวเดอร์ส 0-3 ในรอบชิงชนะเลิศลีกส์คัพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
เหตุเกิดหลังจากกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลา เมื่อซัวเรซเข้าไปจับคอโอเบ็ด วาร์กาส กองกลางซาวเดอร์ส ก่อนที่เซร์คิโอ บุสเกตส์ เพื่อนร่วมทีมของแข้งดังชาวอุรุกวัย จะเข้าไปอัดใส่คางของวาร์กาส หลังจากนั้น ผู้เล่นและสต๊าฟโค้ชทั้งสองฝ่ายก็เข้าไปมะรุมมะตุ้มกัน ซึ่งมีจังหวะหนึ่งที่ซัวเรซกำลังจะมีเรื่องกับจีน รามิเรซ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของซาวเดอร์ส ขณะที่เพื่อนร่วมทีมพยายามแยกเขาออกมา แต่ซัวเรซก็ถ่มน้ำลายใส่หน้ารามิเรซ
ต่อมา แข้งวัย 38 ปี อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลและบาร์เซโลน่า ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษกับการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตนเองทางอินสตาแกรม
ด้านคณะกรรมการฝ่ายวิสัยของการแข่งขัน กล่าวว่า ซัวเรซจะโดนลงโทษแบน 6 นัด แต่โทษดังกล่าวจะมีผลเฉพาะการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ในฤดูกาลหน้าเท่านั้น ส่วนบุสเกตส์กับโทมัส อาวิเลส เพื่อนร่วมทีมอินเตอร์ ไมอามี โดนแบน 2 และ 3 เกมตามลำดับ ขณะที่สตีเว่น เลนฮาร์ต สต๊าฟของฝั่งซาวเดอร์สโดนแบน 5 นัด
สำหรับการแข่งขันลีกส์คัพเป็นฟุตบอลถ้วยของทีมในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา และลีก้า เอ็มเอ็กซ์ ของเม็กซิโก