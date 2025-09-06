แมนยูตกลงให้แทร็บซอนสปอร์ยืมตัวโอนาน่า เหลือแค่นักเตะตัดสินใจ
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ตกลงด้วยวาจาในการปล่อยตัวอองเดร โอนาน่า ให้แทร็บซอนสปอร์ ทีมในลีกตุรกี ยืมตัวไปร่วมทีมแล้ว หลังจากนี้ขึ้นอยู่ก็ว่าโอนาน่าจะตัดสินใจอย่างไร
โอนาน่ายังไม่ได้ลงเฝ้าเสาให้ทีมปีศาจแดงในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ โดยอัลทาย บายินดีร์ ได้เป็นมือหนึ่งในเกมลีกทั้ง 2 แมตช์ แต่โอนาน่าก็ได้ทำหน้าที่ในเกมคาราบาวคัพ รอบสอง ที่แมนยูแพ้จุดโทษให้ทีมลีกทูอย่างกริมสบี้
นอกจากนั้นแมนยูยังเพิ่งได้ตัวเซนเน่ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมมาร่วมทีมในวันก่อนปิดตลาดนักเตะอีกด้วย ซึ่งคาดว่าลัมเมนส์จะมาเป็นมือหนึ่งคนใหม่หลังจากนี้ และมีรายงานว่าโอนาน่าถูกเบียดไปเป็นมือสามของทีมแล้ว
สำหรับลีกตุรกีจะสามารถซื้อขายได้นักได้จนถึงวันที่ 12 กันยายน