ฟุตบอลต่างประเทศ

‘อังกฤษ’ เปิดบ้านเชือด ‘อันดอร์ร่า’ 2-0 เก็บชัย 4 นัดรวดคัดบอลโลก

การแข่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนยุโรป ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 6 กันยายน มีฟาดแข้งกันหลายคู่

ไฮไลต์ที่คนไทยติดตามอยู่ที่ “สิงโตคำราม” อังกฤษ เปิดวิลล่า ปาร์ค พบกับ อันดอร์ร่า

เกมนี้ โธมัน ทูเคิ่ล กุนซือสิงโตคำราม ส่ง มาร์คัส แรชฟอร์ด, แฮร์รี่ เคน, โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่ ลงทำเกมรุก

จบเกมอังกฤษเอาชนะไป 2-0 เก็บชัยชนะรวด 4 นัดติดต่อกัน นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเค

ส่วนผลคู่อื่น

ลัตเวีย แพ้ เซอร์เบีย 0-1

อาร์เมเนีย แพ้ โปรตุเกส 0-5

 

 