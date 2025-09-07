‘อังกฤษ’ เปิดบ้านเชือด ‘อันดอร์ร่า’ 2-0 เก็บชัย 4 นัดรวดคัดบอลโลก
การแข่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนยุโรป ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 6 กันยายน มีฟาดแข้งกันหลายคู่
ไฮไลต์ที่คนไทยติดตามอยู่ที่ “สิงโตคำราม” อังกฤษ เปิดวิลล่า ปาร์ค พบกับ อันดอร์ร่า
เกมนี้ โธมัน ทูเคิ่ล กุนซือสิงโตคำราม ส่ง มาร์คัส แรชฟอร์ด, แฮร์รี่ เคน, โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่ ลงทำเกมรุก
จบเกมอังกฤษเอาชนะไป 2-0 เก็บชัยชนะรวด 4 นัดติดต่อกัน นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเค
ส่วนผลคู่อื่น
ลัตเวีย แพ้ เซอร์เบีย 0-1
อาร์เมเนีย แพ้ โปรตุเกส 0-5