ทูเคิลบ่นสิงโตใช้โอกาสเปลืองยิงอันดอร์ร่าได้แค่ 2 ตุง เกมหน้ากับเซอร์เบียต้องดีกว่านี้
โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ กล่าวหลังจากพาทีมสิงโตคำรามเอาชนะอันดอร์ร่า 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มเค นัดแรก ที่สนามวิลล่า ปาร์ก เมื่อวันที่ 6 กันยายน ว่า ถึงจะชนะได้ในเกมนี้ แต่เมื่อมองจากโอกาสทำประตูที่มากมาย เราควรจะจบสกอร์ให้คมกว่านี้ แต่ในภาพรวมมีเรื่องดีๆ มากกว่าเรื่องแย่ นับเป็นก้าวที่ดีที่นักเตะทุ่มเททุกอย่างในการเจอกับทีมที่ตั้งรับลึกแบบนี้ แต่ก็ต้องพัฒนากันให้มากขึ้น เราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ทุกคนทำผลงานได้ดี และควรได้รับชัยชนะ
ทูเคิลกล่าวอีกว่า เราจะพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการคว้าชัยชนะ โชว์ฟอร์มที่ดีต่อเนื่อง และแสดงความแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสภาพสนามจะเป็นอย่างไรในเกมต่อไป ที่จะออกไปเยือนเซอร์เบีย ในวันที่ 9 กันยายน แต่เราจะไม่อ้างข้อแก้ตัวใดๆ ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราพร้อมจะลงสนาม เพราะเซอร์เบียเป็นทีมที่นักเตะแข็งแกร่ง พร้อมปะทะกับคู่แข่ง มีแนวรุกที่อันตราย ดังนั้นต้องเตรียมตัวกันให้ดี