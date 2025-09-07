ตราไก่-เปแอสเชเซ็ง เดมเบเล่เจ็บพักยาว 6 สัปดาห์
อุสมาน เดมเบเล่ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีส แซงต์แชร์แมง ต้องพัก 6 สัปดาห์ หลังจากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา ในเกมที่ช่วยทีมตราไก่เอาชนะยูเครน 2-0 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา
เดมเบเล่มีอาการเจ็บระหว่างเกมจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งช่วงต้นครึ่งหลัง โดยเปแอสเชได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เดมเบเล่เจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาขวา แต่จะไม่สามารถลงสนามได้ 6 สัปดาห์ เช่นเดียวกับเดซิเร่ ดูเอ้ เพื่อนร่วมทีมชาติและสโมสรที่เจ็บน่องขวา ต้องพัก 4 สัปดาห์
หลังเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติในเดือนกันยายน เปแอสเชจะมีเกมเตะแมตช์สำคัญ ทั้งการเจอกับล็องส์ ในวันที่ 14 กันยายน, มาร์เซย วันที่ 21 กันยายน และโอแซร์ วันที่ 27 กันยายน นอกจากนั้นต้องประเดิมป้องกันแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก กับอตาลันต้า ในวันที่ 17 กันยายน และบาร์เซโลน่า ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งทั้งสองคนที่เจ็บไปยังไม่สามารถช่วยทีมได้
เดมเบเล่เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอร์ ซึ่งจะประกาศในวันที่ 22 กันยายนนี้ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส