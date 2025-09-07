โอนาน่าสนย้ายไปเฝ้าเสาที่ตุรกี แทร็บซอนสปอร์หวังได้ตัวทันลงเกมต่อไป
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ตกลงด้วยวาจาในการปล่อยตัวอองเดร โอนาน่า ให้แทร็บซอนสปอร์ ทีมในลีกตุรกี ยืมตัวไปร่วมทีมแล้ว หลังจากนี้ขึ้นอยู่ก็ว่าโอนาน่าจะตัดสินใจอย่างไร
ด้านเดวิด ออร์นสตีน นักข่าวของ “ดิ แอธเลติค” รายงานว่า โอนาน่าสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมแทร็บซอนสปอร์เช่นกัน ซึ่งกำลังพิจารณาเรื่องสัญญาอยู่ และว่าที่ต้นสังกัดใหม่ต้องการให้เขาพร้อมลงเฝ้าเสาในเกมต่อไปกับเฟเนร์บาห์เช่น ในวันที่ 15 กันยายนนี้ทันที สำหรับลีกตุรกีจะสามารถซื้อขายนักเตะได้จนถึงวันที่ 12 กันยายน