เอ็มบัปเป้ยกเดมเบเล่เหมาะคว้าบัลลงดอร์ที่สุด ตัวเองไม่มีลุ้น
คีเลียง เอ็มบัปเป้ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของรีล มาดริด มองว่าตัวเองยังไม่ดีพอที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอร์ ในปีนี้ได้ และยกให้อุสมาน เดมเบเล่ กองหน้าเพื่อนร่วมทีมชาติของปารีส แซงต์แชร์แมง เป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะคว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปครอง
เอ็มบัปเป้กล่าวกับ “เทเลฟุต” สื่อฝรั่งเศส ว่า อยากจะคว้ารางวัลบัลลงดอร์ให้ได้ เหมือนกับนักเตะทุกคนก็ฝันอยากจะได้รางวัลนี้ แต่สำหรับปีนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลนี้ เพราะไม่ได้แชมป์อะไรกับรีล มาดริด หรือทีมชาติในช่วงปีที่ผ่านมาเลย ถ้าได้แชมป์บ้างก็คงหวังได้ อย่างไรก็ตามจะต้องทำในสิ่งที่สามารถควบคุมได้ สำหรับตัวเองอยากจะช่วยทีม ทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมคว้าแชมป์
“ผมว่าเดมเบเล่เหมาะที่จะได้บัลลงดอร์ ผมเชียร์ให้เขาได้ตั้งแต่แรก ถ้าผมสามารถตัดสินใจได้ ผมจะเอาลูกบอลทองคำไปให้เขาที่บ้านเลย” กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกล่าว
ทั้งนี้ เอ็มบัปเป้มีชื่อเป็น 30 นักเตะที่มีลุ้นรางวัลบัลลงดอร์ และจะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัลที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 22 กันยายนนี้