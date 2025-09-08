บาเยิร์นมองหาตัวแทนเคน เพราะอาจย้ายกลับอังกฤษในอีกไม่นาน
ราฟาเอล โฮนิกสไตน์ ผู้เชี่ยวชาญวงการฟุตบอลเยอรมนี กล่าวถึงอนาคตของแฮร์รี่ เคน กองหน้าทีมชาติอังกฤษกับบาเยิร์น มิวนิก ว่า ถึงแม้ว่าเคนยังเหลือสัญญากับทีมเสือใต้ 2 ปี แต่จากที่ประเมินแล้ว เขาไม่น่าจะอยู่กับทีมไปจนหมดสัญญาในปี 2027 และบาเยิร์นก็พยายามหาตัวแทนที่จะมาเป็นตัวหลักแทนเคนเอาไว้บ้างแล้ว ก่อนหน้านี้มีชื่อของเบนยามิน เชชโก้ แต่ก็ย้ายไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแล้ว หรือนิค โวลเทอมาเดอ ที่ย้ายจากสตุ๊ทการ์ทไปนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา สุดท้ายแล้วก็ยืมนิโคลัส แจ็คสัน จากเชลซีไปร่วมทีม ซึ่งไม่มีทางเลยที่แจ็คสันจะมาแทนเคนได้ในวันข้างหน้า
โฮนิกสไตน์กล่าวอีกว่า บาเยิร์นต้องการหากองหน้าที่จะมาเป็นตัวแทนของเคนและมาเรียนรู้แนวทางของเคน การที่กองหน้าคนใหม่จะเข้ามานั้น ต้องมาช่วยให้เคนได้พักบ้าง ก่อนจะมาสานต่อภารกิจยิงประตูในวันข้างหน้า
เคนยิงไปแล้ว 91 ประตู จากการลงเล่นให้บาเยิร์น 100 นัด นับตั้งแต่ย้ายจากท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ไปค้าแข้งในถิ่นอัลลิอันซ์ อารีน่า เมื่อปี 2023
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่ากองหน้ากัปตันทีาติอังกฤษ ยังคงอยากกลับไปทำลายสถิตินักเตะที่ยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่อลัน เชียเรอร์ เคยทำไว้ 260 ประตู ซึ่งเคนยิงสะสมเอาไว้แล้ว 213 ประตู และยังเหลืออีก 48 ประตู ก็จะทำลายสถิติของกองหน้ารุ่นพี่