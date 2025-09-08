ฟุตบอลต่างประเทศ

โอนาน่าตกลงย้ายไปแทร็บซอนสปอร์ด้วยสัญญายืมตัวแล้ว 

Reuters

โอนาน่าตกลงย้ายไปแทร็บซอนสปอร์ด้วยสัญญายืมตัวแล้ว 

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า อองเดร โอนาน่า ผู้รักษาประตูแคเมอรูน ตกลงย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมแทร็บซอนสปอร์ ในลีกตุรกี ด้วยสัญญายืมตัวแล้ว โดยจะเซ็นสัญญายืม 1 ฤดูกาล ในสัปดาห์นี้ แต่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดพ่วงไปด้วย

นอกจากนั้นโรมาโน่ยังรายงานอีกว่า รูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดงไม่ได้ให้โอนาน่าเป็นมือหนึ่งของทีมต่อไปแล้ว และอโมริมกับบอร์ดบริหารระดับสูงประเมินว่าเซนเน่อ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม จะเป็นกำลังสำคัญของทีมในวันข้างหน้า และอยากให้นายทวารวัย 23 ปีได้โอกาสลงเฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในช่วงแรก ลัมเมนส์ยังต้องแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับอัลทาย บายินดีร์ ผู้รักษาประตูชาวตุรกีไปก่อน