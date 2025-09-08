โอนาน่าตกลงย้ายไปแทร็บซอนสปอร์ด้วยสัญญายืมตัวแล้ว
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า อองเดร โอนาน่า ผู้รักษาประตูแคเมอรูน ตกลงย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมแทร็บซอนสปอร์ ในลีกตุรกี ด้วยสัญญายืมตัวแล้ว โดยจะเซ็นสัญญายืม 1 ฤดูกาล ในสัปดาห์นี้ แต่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดพ่วงไปด้วย
นอกจากนั้นโรมาโน่ยังรายงานอีกว่า รูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดงไม่ได้ให้โอนาน่าเป็นมือหนึ่งของทีมต่อไปแล้ว และอโมริมกับบอร์ดบริหารระดับสูงประเมินว่าเซนเน่อ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม จะเป็นกำลังสำคัญของทีมในวันข้างหน้า และอยากให้นายทวารวัย 23 ปีได้โอกาสลงเฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในช่วงแรก ลัมเมนส์ยังต้องแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับอัลทาย บายินดีร์ ผู้รักษาประตูชาวตุรกีไปก่อน
🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: André Onana agrees to join Trabzonspor, here we go!
All contracts are now signed on player side, waiting on counter approval from Trabzonspor and travel next week.
Deal done on loan from Manchester United as revealed on Saturday, no buy option or loan fee. pic.twitter.com/PvSSOGViJSADVERTISMENT
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025