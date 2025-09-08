เมริโน่แฮตทริกพากระทิงดุถลกหนังไก่งวง 6-0 คัดบอลโลกโซนยุโรป
สเปนสุดโหดบุกถล่มตุรกี 6-0 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป เมื่อวันที่ 7 กันยายน
การแข่งขันแมตช์ที่ 2 ของกลุ่มอี ที่สนามคอนยา บูซุกเซฮีร์ ทีมกระทิงดุไม่ไว้หน้าเจ้าถิ่น ไล่ยิงเอาชนะไปขาดลอย 6-0 ได้ประตูจากเปดรี้ ในนาทีที่ 6, 62 มิเกล เมริโน่ ทำแฮตทริก นาทีที่ 22, 45+1, 57 และเฟร์ราน ตอร์เรส นาทีที่ 53
สเปนมี 6 แต้มเต็มจาก 2 นัด รั้งจ่าฝูงของกลุ่ม ส่วนตุรกีมี 3 คะแนน อยู่ในอันดับ 3
ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน จอร์เจีย ชนะ บัลแกเรีย 3-0
ผลในกลุ่มอื่นๆ
กลุ่มเอ
เยอรมนี ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 3-1
ลักเซมเบิร์ก แพ้ สโลวาเกีย 0-1
กลุ่มจี
ลิทัวเนีย แพ้ เนเธอร์แลนด์ 2-3
โปแลนด์ ชนะ ฟินแลนด์ 3-1
กลุ่มเจ
นอร์ธมาซิโดเนีย ชนะ ลิคเตนสไตน์ 5-0
เบลเยียม ชนะ คาซัคสถาน 6-0