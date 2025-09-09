ไมเดีย เซ็นสัญญาหนุนบาร์เซโลน่ายาว 5 ปี 2569-2570
Midea (ไมเดีย) ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะระดับโลกจะเข้าร่วมเป็นส่วนสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลลา ลีกา และ โกปาเดลเรย์ ในฐานะพาร์ทเนอร์หลักของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า ตลอด 5 ฤดูกาลตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2570
ลูวิส ฝู ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของไมเดีย ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักกับ ราฟาเอล ยุสเต รองประธานสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า พร้อมเยี่ยมชมสนามฟุตบอลร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของไมเดีย ที่สนามสปอติฟาย คัมป์นู บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยโลโก้ไมเดียจะปรากฏบนแขนเสื้อชุดการแข่งขันและชุดฝึกซ้อมของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า รวมถึงการประชาสัมพันธ์แบรนด์อย่างกว้างขวางระหว่างการแข่งขันฟุตบอลลา ลีกาทีมเหย้าอีกด้วย
“ไมเดียมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นพันธมิตรในระยะยาว และเติบโตประสบความสำเร็จเป็นอันดับ 1 ของโลกร่วมกันทั้งในและนอกสนาม” ลูวิส ฝู กล่าว
“สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับไมเดียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบาร์ซาในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยความเป็นผู้นำด้านโซลูชันบ้านอัจฉริยะและความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมของไมเดียสอดคล้องกับจิตวิญญาณของสโมสรที่มุ่งสู่อนาคต ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบาร์ซาอีกครั้งในการดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลก” ราฟาเอล ยุสเต กล่าว
สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่าเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลด้วยการคว้าแชมป์ ลา ลีกา 28 สมัยและแชมป์ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 5 สมัย อีกทั้งยังเป็นที่นิยมระดับโลกด้วยผู้ติดตามกว่า 430 ล้านคนในโซเชียลมีเดีย และผู้ชมทางโทรทัศน์กว่า 400 ล้านคนต่อปี และมียอดขายเสื้อฟุตบอล 2 ล้านตัวทุกปี
นอกจากนี้ ไมเดียยังเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียปี 2570 (AFC Asian Cup 2027) การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริก ปี 2568 (CAF Cup of Nations 2025) การแข่งขันโกลด์คัพในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน ปี 2568 (CONCACAF Gold Cup 2025) รวมถึงการแข่งขันระดับสโมสร เช่น เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท (AFC Champions League Elite) และ โกปา ซูดาเมริกานา (CONMEBOL Copa Sudamericana)