ไฮเออร์ ร่วมมือ 2 ยักษ์ใหญ่วงการลูกหนัง ลิเวอร์พูล-เปแอสเช
ไฮเออร์ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มียอดขายปลีกสูงสุดในโลก ประกาศความร่วมมือระดับโลกอย่างต่อเนื่องกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และสโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์แมง ความร่วมมือครั้งนี้ผนึกสองสโมสรฟุตบอลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกเข้ากับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
โดยในงาน IFA Berlin ผู้บริหารจากทั้งสองสโมสรได้ร่วมกับไฮเออร์เปิดตัวกลยุทธ์แบรนด์ใหม่และประกาศความร่วมมือระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือนี้ ไฮเออร์จะขยายกิจกรรมไปยังสื่อในสนาม ช่องทางดิจิทัล และช่องทางค้าปลีก เพื่อมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟนฟุตบอล และต่อยอดการสำรวจความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมแบบโค-แบรนด์ที่นำบรรยากาศการแข่งขันอันเร้าใจเข้าสู่ชีวิตประจำวัน
เหลียง ไฮ่ซาน รองประธานคณะกรรมการและประธาน บริษัท ไฮเออร์ กรุ๊ป กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ยกระดับกลยุทธ์การตลาดด้านกีฬาของไฮเออร์ ด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรกับสองสโมสรฟุตบอลระดับตำนานอย่าง ลิเวอร์พูล และปารีส แซงต์-แชร์กแมง ซึ่งมีชื่อเสียงและความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ความมุ่งมั่นของทั้งสองสโมสรในการแสวงหาความเป็นเลิศและการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับ DNA ผู้ประกอบการของไฮเออร์ และพันธกิจของเราที่จะสร้างสรรค์แบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริง โดยความร่วมมือครั้งนี้ ไฮเออร์ตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเชื่อมโยง และมอบประสบการณ์ที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นให้กับแฟนกีฬาและผู้บริโภคทั่วโลก เช่นเดียวกับทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไฮเออร์ก็ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงผู้คน ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และพิสูจน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน”
เบน ลัตตี้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ สโมสรลิเวอร์พูล กล่าวว่า “ไฮเออร์เป็นแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ กล้าคิดกล้าทำ และเป็นผู้นำระดับโลก เราขอต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ครอบครัวลิเวอร์พูล เอฟซี ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนชั้นนำ ไฮเออร์ได้สร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพและมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดทั่วโลก การเข้าถึงในระดับโลกนี้สอดคล้องกับฐานแฟนฟุตบอลทั่วโลกของสโมสรลิเวอร์พูล และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจริง พร้อมตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกัน”
ริชาร์ด เฮเซิลเกรฟ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ สโมสรปารีส แซงต์-แชร์แมง กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับไฮเออร์เข้าสู่ครอบครัวปารีส แซงต์-แชร์แมง ในฐานะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก ไฮเออร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คน ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำให้สโมสรใกล้ชิดกับแฟน ๆ ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ทั้งในสนามแข่งขันและที่บ้าน”
ในวงการฟุตบอล ไฮเออร์ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ ลาลีกา (LALIGA) ซึ่งเป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก, ลีกา โปรตุเกส (Liga Portugal) ซึ่งเป็นหนึ่งในลีกระดับประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป, และสหพันธ์ฟุตบอลแห่งโมร็อกโก (Royal Moroccan Football Federation) ทีมชาติชั้นนำของทวีปแอฟริกาที่มีอัตราการมองเห็นในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น ความร่วมมือเหล่านี้ตอกย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของสเปน โปรตุเกส และโมร็อกโก ในโรดแมปด้านฟุตบอลของไฮเออร์