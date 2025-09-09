โตนาลี่ฮีโร่! ยิงประตูชัยทดเจ็บพาอิตาลีเฉือนอิสราเอล 5-4 คัดบอลโลก
“อัซซูรี่” อิตาลี ได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกว่าจะเอาชนะ อิสราเอล 5-4 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มไอ ที่นาเยอร์ได สเตเดียม ประเทศฮังการี(สนามกลาง) เมื่อคืนวันที่ 8 กันยายน
โดยอิสราเอลขึ้นนำก่อนจากการทำเข้าประตูตัวเองของมานูเอล โลคาเตลลี่ นาทีที่ 16 ก่อนอิตาลีตีเสมอจาก มอยเซ่ คีน นาทีที่ 40 จากนั้นครึ่งหลังอิสราเอลนำอีกครั้งจาก ดอร์ เปเรตซ์ นาทีที่ 52 ทว่าอิตาลีก็พลิกกลับมานำได้จากคีนคนเดิม นาทีที่ 52 และ มัตเตโอ โปลิตาโน่ นาทีที่ 58
อิตาลีหนีเป็น 4-2 ได้จากจาโคโม่ ราสปาดอรี่ นาทีที่ 81 แต่อิสราเอลไม่ยอมตีเสมอได้จากการทำเข้าประตูตัวเองของอเลสซานโดร บาสโตนี่ นาทีที่ 87 และเปเรตซ์ นาทีที่ 89 อย่างไรก็ตามอิตาลีมาได้ประตูชัยจาก ซานโดร โตนาลี่ นาทีที่ 90+1 ทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะได้สำเร็จ
ผลคู่อื่นๆ
กลุ่มบี
สวิตเซอร์แลนด์ ชนะ สโลวีเนีย 3-0
โคโซโว ชนะ สวีเดน 2-0
กลุ่มซี
กรีซ แพ้ เดนมาร์ก 0-3
เบลารุส แพ้ สกอตแลนด์ 0-2
กลุ่มแอล
ยิบรอลตาร์ แพ้ หมู่เกาะแฟโร 0-1
โครเอเชีย ชนะ มอนเตเนโกร 4-0