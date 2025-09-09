ฟอเรสต์ปลดนูโน่แล้ว ปอสเตโคกลูเต็งกุนซือใหม่
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ทีมในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศปลดนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน หลังร่วมงานกันได้ 21 เดือน
“สโมสรขอขอบคุณความทุ่มเทในช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่ซิตี้ กราวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูกาล 2024-2025 จะถูกจดจำในประวัติศาสตร์ของสโมสรตลอดไป นูโน่เป็นคนสำคัญในฤดูกาลที่ประบความสำเร็จของเราเมื่อฤดูกาลก่อน และเขาจะเป็นคนสำคัญในการเดินทางของเราตลอดไป” ฟอเรสต์ระบุในแถลงการณ์
กุนซือชาวโปรตุกีสวัย 51 ปี เข้ามาทำงานต่อจากสตีฟ คูเปอร์ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2023 และพาทีมจบอันดับ 7 ในพรีเมียร์ลีก เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และพาทีมเจ้าป่ากลับไปลุยฟุตบอลยุโรปอีกครั้งในรอบ 30 ปี หลังจากนั้นได้มีการต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไป 3 ปี
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างนูโน่และอีแวนเจลอส มารินาคิส เจ้าของสโมสรไม่ดีนัก ซึ่งเจ้าตัวออกมายอมรับว่ากังวลเหมือนกันว่าอาจจะตกงานในเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะมีการประกาศปลดในที่สุด
สาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ดี มาจากการที่มารินาคิสไม่พอใจที่นูโน่ไม่เปลี่ยนตัวไตโว อาโวนิยี่ กองหน้าที่มีอาการเจ็บออกจากสนาม ในเกมที่เสมอเลสเตอร์ ซิตี้ 2-2 เมื่อเดือนพฤษภาคม จนมารินาคิสต้องเข้าไปต่อว่านูโน่ในสนามหลังจบเกม ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เห้นว่าทั้งคู่มีความไม่พอใจกัน
สำหรับตัวเต็งที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมเจ้าป่า คือ อังเก้ ปอสเตโคกลู อดีตผู้จัดการทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ที่ปัจจุบันว่างงานอยู่