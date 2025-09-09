ลิเวอร์พูลยันอีกครั้งไม่ปล่อยเคียซ่า หลังมีข่าวเบซิกตัสสนใจ
“ลิเวอร์พูล เอคโค่” รายงานว่า ลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยเฟเดริโก้ เคียซ่า กองหน้าอิตาลีออกจากทีมให้ทีมไหนอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าลีกตุรกีและซาอุดี โปรลีก ยังสามารถเสริมทีมได้ และมีรายงานว่าเบซิกตัส ทีมจากตุรกีอยากได้แนวรุกวัย 27 ปีไปร่วมทีมก็ตาม และก็ก่อนหน้านั้นทีมหงส์แดงก็ปฏิเสธข้อเสนอจากทีมในอิตาลีทั้งนาโปลีและอตาลันต้ามาแล้ว
ถึงแม้ว่าเคียซ่าจะไม่ได้ร่วมพรีซีซั่นกับลิเวอร์พูลในการทัวร์เอเชีย แต่ก็กลับมาพร้อมลงสนาม และใน 3 แมตช์แรกของพรีเมียร์ลีก เขาได้รับโอกาสลงสนามทั้งหมด และยิงไปแล้ว 1 ประตู แต่เขาไม่มีชื่อในการลงทะเบียนนักเตะในการสู้ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกของทีมหงส์แดงในฤดูกาลใหม่
ลีกตุรกียังสามารถซื้อขายนักเตะได้จนถึงวันที่ 12 กันยายน ส่วนซาอุดี โปรลีก ปิดตลาดวันที่ 23 กันยายน