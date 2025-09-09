เคนโต้โอเว่น คิดดีแล้วย้ายไปบาเยิร์น ไม่ได้มองแค่เรื่องแชมป์ แต่อยากพัฒนาตัวเอง
แฮร์รี่ เคน กองหน้าทีมชาติอังกฤษ ออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์ที่มองว่าเขาไม่ควรย้ายออกจากพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไปร่วมทีมบาเยิร์น มิวนิก ในบุนเดสลีก้า เยอรมนี เพราะมีโอกาสที่อดีตดาวยิงท็อตแนม ฮอตสเปอร์ จะก้าวไปเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของพรีเมียร์ลีกได้ ว่า ได้รู้เรื่องนี้แล้ว ส่วนตัวมองว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะไมเคิล โอเว่น อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ที่ออกมาพูดเรื่องเดียวกัน ซึ่งก็เคยร่วมงานกับโอเว่นมาบ้าง แต่ไม่ได้รู้จักกันดี อยากให้เขาคิดด้วยว่า อาชีพการเล่นฟุตบอลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การตัดสินใจและแรงกระตุ้นย่อมต่างกัน
“ผมรู้ว่าเขามองว่าผมย้ายไปบาเยิร์นเพื่อถ้วยแชมป์ แต่สำหรับผมมันคือการเล่นฟุตบอลในระบสูงให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และผมมีความสุขในการเล่นเกมใหญ่ๆ ได้ลุ้นแชมป์ รู้สึกว่าตัวเองพัฒนามากขึ้นในเรื่องการทำประตู ที่ผ่านมาไม่ค่อยสนใจเรื่องคำวิจารณ์อะไร และการย้ายมาบาเยิร์นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมแล้ว” เคนกล่าว
เคนยิงไป 213 ประตูในพรีเมียร์ลีก ในข่วงที่ค้าแข้งกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และขาดอีกเพียง 48 ประตู ก็จะทำลายสถิติผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาล 260 ประตู ของอัลน เชียเรอร์ได้