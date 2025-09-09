ฟุตบอลต่างประเทศ

ดิ มาเรียยันเอง ยังได้เห็นเมสซี่ลงเตะในบ้านเกิดอีกแน่

อังเคล ดิ มาเรีย แนวรุกชาวอาร์เจนไตน์ ออกมาเปิดเผยว่า ลิโอเนล เมสซี่ กัปตันทีมฟ้าขาวยังมีโอกาสที่จะลงเล่นในประเทศบ้านเกิดอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในศึกฟุตบอลโลก 2026 โซนอเมริกาใต้ ที่อาร์เจนตินาลงเล่นในเอสตาดิโอ โมนูเมนตัล เอาชนะเวเนซุเอลา 3-0 เมื่อวันที่ 4 กันยายน ถูกมองว่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายที่กองหน้าวัย 39 ปีจะลงเล่นให้ทีมชาติบนแผ่นดินเกิดตัวเองแล้ว

ดิ มาเรีย กล่าวกับ “TyC Sport” ว่า เมสซี่ยังไม่เลิกเล่น ถึงแม้ว่าแมตช์ล่าสุดจะเป็นเกมสุดท้ายของรอบคัดเลือกก็ตาม แต่ก็ยังมีฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ให้แข่งขัน และหลังจากนั้นก็อาจจะมีแมตช์อื่นๆ อีก เกมกับเวเนซุเอลาจึงไม่ใช่การบอกลา นี่คือเหตุผลว่าทำไมตัวเองถึงไม่เข้าไปชมเกมนั้น เพราะได้คุยกันแล้ว ดีใจที่เมสซี่ยังอยู่กับทีม

เมสซี่ลงเล่นให้อาร์เจนตินาไป 194 แมตช์ ยิงไป 114 ประตู หลังจากคว้าแชมป์โลกมาได้แล้ว ทำให้จับตามองกันว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติหรือไม่ หรือยังจัไปลุยฟุตบอลโลก 2026 เพื่อลุ้นป้องกันแชมป์

ขณะที่ดิ มาเรีย เลิกเล่นทีมชาติไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ผลงาน 145 นัด ยิงไป 31 ประตู

 

