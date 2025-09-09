3ทีมแชมเปี้ยนชิพรุมแย่งอัลลีร่วมทีม หลังเป็นแข้งฟรีเอเย่นต์
“เดลี่เมล” รายงานว่า เดลเล่ อัลลี มิดฟิลด์อังกฤษ ที่เพิ่งยกเลิกสัญญากับโคโม่ ทีมในกัลโช่เ เซเรียอา อิตาลี และกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นต์ในตอนนี้ ได้รับตวามสนใจจากทีมลีกรองในอังกฤษ 3 ทีม คือ เบอร์มิงแฮม ซิตี้, เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน และเร็กซ์แฮม ซึ่งต่างอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพทั้งสิ้น
อัลลีที่ลงเล่นให้โคโม่ไปแค่ 10 นาที ในเกมกับเอซี มิลาน ก่อนโดนใบแดง และสุดท้ายก็ยกเลิกสัญญากันไป เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ อัลลีเคยไปค้าแข้งกับเอ็มเค ดอนส์ ในลีกรองของอังกฤษมาแล้ว เมื่อปี 2015 ด้วยสัญญายืมตัวจากท็อตแนม ฮอตสเปอร์
ทั้งนี้ มิดฟิลด์วัย 25 ปี มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจ ทำให้ยังไม่สามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างสม่ำเสมอ
