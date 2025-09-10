ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ยกหงส์แดงเต็งจ๋าคว้าแชมป์ยุโรป ปืนใหญ่เต็ง 2 เปแอสเชเต็ง 3
“อ็อปต้า” บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลยักษ์ใหญ่ ได้นำเอาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ มาประเมินโอกาสการคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2025-20256 ของทั้ง 36 ทีมที่ร่วมแข่งขัน โดยใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในการคำณวนถึง 10,000 ครั้ง โดยลิเวอร์พูลถูกยกให้เป็นเต็ง 1 ที่จะคว้าแชมป์ไปครอง ที่ 20.4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นอาร์เซน่อล ที่ 16 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปารีส แซงต์แชร์แมง ทีมแชมป์เก่า เป็นเต็ง 3 ที่ 12.1 เปอร์เซ็นต์
เต็ง 4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และบาร์เซโลน่า 8.4 เปอร์เซ็นต์
เต็ง 6 เชลซี 7 เปอร์เซ็นต์
เต็ง 7 รีล มาดริด 5.8 เปอร์เซ็นต์
เต็ง 8 บาเยิร์น มิวนิก 5.8 เปอร์เซ็นต์
เต็ง 9 อินเตอร์ มิลาน และนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4.3 เปอร์เซ็นต์
ออปต้าได้วิเคราะห์ว่า ลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบลีก เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ด้วยการจบเป็นอันดับ 1 ชนะ 7 แพ้ 1 สามารถคว้าชัยชนะในแอนฟิลด์ได้ทั้ง 4 เกม และยิงได้ถึง 10 เสียไปประตูเดียว ความพ่ายแพ้เกมเดียว คือ เกมสุดท้ายของรอบลีก ที่พักตัวผู้เล่นสำคัญ ก่อนแพ้ให้พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 2-3 การที่ทีมและในซีซั่นนี้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ยังยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งที่จะจบอันดับ 1 ในรอบลีกอีกครั้ง