ลูกชายโรนัลดินโญ่เซ็นสัญญากับฮัลล์ ซิตี้ หลังแยกทางเบิร์นลีย์
เชา เมนเดส เด อัสซิส โมเรร่า ลูกชายของโรนัลดินโญ่ อดีตนักเตะซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิล ได้สังกัดใหม่แล้ว โดยแข้งวัย 20 ปี ที่ตัดสินใจย้ายออกจากบาร์เซโลน่า ไปร่วมทีมเบิร์นลีย์ เมื่อปีที่แล้ว ถูกปล่อยตัวออกจากทีมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังเหลือสัญญาอีก 1 ปี
ล่าสุด “ฮัลล์ เดลี่เมล” รายงานว่า ฮัลล์ ซิตี้ ได้เซ็นสัญญากับเชา เมนเดส เข้าสู่ทีมชุดอายุไม่เกิน 21 ปีแล้ว
เชา เมนเดส เกิดที่ริโอ เด เจาเนโร ประเทศบราซิล เคยเล่นฟุตบอลกับทั้งฟลาเมงโก้และวาสโก ดากามา และเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับครูเซโร่ ตั้งแต่ตอนอายุ 14 ปี ซึ่งเขาพยายามปกปิดเรื่องการเป็นลูกชายของโรนัลดินโญ่ ก่อนจะเซ็นสัญญา หลังจากนั้นก็ย้ายไปตามรอยเท้าพ่อ ที่บาร์เซโลน่า ในปี 2023 อยู่กับทีมยู19 ประมาณ 1 ปี จึงเลือกตัดสินใจไปเล่นฟุตบอลที่อังกฤษกับเบิร์นลีย์ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ผลงานในการเล่นให้ทีมยู 21 ของเบิร์นลีย์ 5 นัด ยิง 1 และแอสซิสต์ 2
เชา เมนเดส เคยให้สัมภาษณ์กับ “อีเอสพีเอ็น” เมื่อช่วงต้นปี ว่า เขาอยากเป็นตัวเอง และไม่อยากเป็นเหมือนพ่อ ดังนั้นจึงเลือกย้ายออกจากบาร์ซ่ามาเล่นในอังกฤษ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองแม้จะเป็นลูกชายของโรนัลดินโญ่ พ่อเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลก เมื่อได้พูดถึงพ่อ ก็รู้สึกภูมิใจเสมอ แต่ก็อยากจะเล่นฟุตบอลในรูปแบบของตัวเอง แบบไม่มีความกดดัน
แข้งวัย 20 ปี เล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกและวิงแบ๊ก สามารถเลือกเล่นได้ทั้งทีมชาติสเปนและบราซิล แต่ยังไม่เคยถุกเรียกติดทีมชาติชุดเยาวชนมาก่อนเลย