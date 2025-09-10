เมนูคิดชิ่งแมนยูไปนาโปลีช่วงตลาดหน้าหนาว ถ้ายังไม่ค่อยได้เล่น
“อีเอสพีเอ็น” รายงานว่า ค็อบบี้ เมนู กองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ต้องการย้ายออกจากทีมแบบสัญญายืมตัวก่อนหน้านี้ แต่โดนสโมสรบล็อกไม่ให้ย้าย ยังมีความคิดที่จะย้ายไปหาโอกาสลงสนามโชว์ฝีเท้าในตลาดหน้าหนาว เดือนมกราคมที่จะถึงนี้ เพื่อจะได้ลุ้นติดทีมชาติอังกฤษไปลุยฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย
ก่อนหน้านี้เมนูไม่พอใจที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามเป็นตัวจริงในช่วงต้นฤดูกาลนี้ และในยุคของรูเบน อโมริม คุมทีม เมนูได้เป็นตัวจริง 12 เกม จาก 30 เกมหลังสุด แต่สโมสรก็ยังมองว่ามิดฟิลด์วัย 20 ปี ยังเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของทีมอยู่
มีรายงานอีกว่า เมนูมีแผนจะย้ายไปนาโปลีในช่วงตลาดหน้าหนาว ถ้าสถานการณ์โอกาสลงเล่นยังไม่ดีขึ้น ซึ่งแมนยูเองก็ต้องพยายามหาตัวแทนเมนูในช่วงนั้นด้วย
ทั้งนี้ เมนูยังมีสัญญากับแมนยูจนถึงปี 2027 และมีออปชั่นต่อไปได้อีก 1 ปี ก่อนหน้านี้มีการเจรจาสัญญาใหม่เพื่อเพิ่มค่าเหนื่อยด้วย แต่ก็ต้องเลื่อนออกไป หลังจากมีการเปลี่ยนทีมบริหารใหม่