ปอสเตโคกลูลั่นนำเจ้าป่าเล่นเน้นเกมบุก เพื่อพาทีมกลับไปประสบความสำเร็จอีกครั้ง
อังเก้ ปอสเตโคกลู กุนซือป้ายแดงของน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกถึงการมาคุมทีมเจ้าป่าว่า ฟอเรสต์เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมและมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ปัจจุบันก็เป็นทีมที่ดีมากๆ ดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาทำงานนี้ แต่ก็ต้องทำงานด้วยความรับผิดชอสูง เพราะสโมสรมีความทะเยอทะยานที่สูงมาก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเองเช่นกัน เรามีนักเตะที่ดี การคุมทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เจอกับฟอเรสต์ เมื่อฤดูกาลก่อน ทำให้เห็นว่าสโมสรแห่งนี้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากๆ และอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ต้องการความสำเร็จแบบนี้
กุนซือวัย 60 ปี กล่าวอีกว่า ตัวเองเป็นคนที่รักในชัยชนะ และอยากทำให้แฟนบอลตื่นเต้นที่ได้ดูทีมในสนาม ซึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ในทีมฟอเรสต์แล้ว หลังจากนี้จะต้องเอาไอเดียของตัวเองมาเพิ่มให้ทีม โดยเฉพาะการเล่นเกมรุก บางครั้งมันอาจจะไม่ดีนักที่เล่นแต่เกมบุก แต่ก็ยังยึดเอารูปแบบนี้ เพราะอยากจะพาทีมชนะให้ได้ และจะพาสโมสรกัลบไปสู่จุดที่ควรจะเป็นให้ได้
ปอสเตโคกลูเพิ่งโดนสเปอร์สปลดออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังพาทีมจบอันดับ 16 ในพรีเมียร์ลีก ถึงแม้จะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก ซึ่งเป็นแชมป์แรกของทีมไก่เดือยทอง ในรอบ 17 ปีก็ตาม
ขณะที่ฟอเรสต์ปลดนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต โค้ชชาวโปรตุกีสออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ โดยมีการวิเคราห์สาเหตุว่ามาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอีแวนเจลอส มารินาคิส เจ้าของสโมสร