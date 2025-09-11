อีริกเซ่นเซ็นร่วมทัพโวล์ฟสบวร์ก 2 ปี โต้คำวิจารณ์ไร้ความทะเยอทะยาน
คริสเตียน อีริกเซ่น มิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์ก วัย 33 ปี ที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปหลังจบฤดูกาลที่แล้ว เซ็นสัญญาร่วมทีมโวล์ฟสบวร์ก ในบุนเดสลีก้า เยอรมนี เป็นเวลา 2 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อีริกเซ่นกล่าวว่า โวล์ฟสบวร์กเป็นสโมสรแรกในเยอรมนีของตัวเอง ได้รับการยืนยันว่าจะสามารถประสบความสำเร็จร่วมกันกับทีมนี้ได้ การพูดคุยกับพอล ซิโมนิส เฮดโค้ชของทีมเป็นไปได้ด้วยดี และเขามีวิสัยทัศน์ให้กับทีม และให้กับตัวอีริกเซ่นเองด้วย ที่สำคัญในทีมก็มีนักเตะที่คุ้นเคยกันในทีมชาติเดนมาร์กอยู่หลายคน ทำให้อยากย้ายมาที่นี่
เซบาสเตียน ชินไซลอร์ซ ผู้อำนวยการกีฬาของโวล์ฟสบวร์ก กล่าวว่า อีริกเซ่นเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ทุกอย่างมาในฟุตบอลระดับสูงแล้ว ศักยภาพของเขาทั้งในและนอกสนามจะเข้ามาช่วยยกระดับนักเตะดาวรุ่งของเป็นอย่างดี ซึ่งช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เราได้ดึงนักเตะอายุน้อยที่มีพรสวรรค์สูงเข้ามาร่วมทีมหลายคน
ก่อนหน้านี้ อีริกเซ่นถูกโธมัส กราเวอเซ่น อดีตนักเตะทีมชาติเดนมาร์ก วิจารณ์ถึงการที่ไม่มีสังกัด ไม่มีความทะเยอะทาน และไปร่วมซ้อมกับทีมมัลโม่ ในสวีเดนเพื่อรักษาความฟิต ทั้งๆ ที่เป็นนักเตะที่ถูกเรียกติดทีมชาติอยู่ ซึ่งเขาไม่ได้ตอบโต้คำวิจารณ์ และได้เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของโวล์ฟสบวร์กในไม่กี่วันหลังจากถูกวิจารณ์