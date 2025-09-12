ฟีฟ่าเปิดจองบัตรบอลโลก 24 ชั่วโมงแรก คนแห่กดบัตรแล้ว 1.5 ล้านใบ
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) แถลงเมื่อวันที่ 11 กันยายน ว่า ภายหลังจากฟีฟ่าเปิดให้แฟนบอลทั่วโลกจองบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบพรีเซล วันแรก ปรากฏว่า มีแฟนบอลจาก 210 ประเทศทั่วโลก แสดงความต้องการที่จะซื้อบัตรชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพร่วมในปีหน้าแล้วถึง 1.5 ล้านใบ ภายใน 24 ชั่วโมงแรก
สำหรับยอดจองบัตรหลักๆ มาจากสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา สามชาติเจ้าภาพ ตามด้วยอาร์เจนตินา แชมป์โลกหนล่าสุด โคลอมเบีย บราซิล อังกฤษ สเปน โปรตุเกส และเยอรมนี
ทั้งนี้ ฟีฟ่าจะเปิดให้จองบัตรรอบพรีเซลถึงวันที่ 19 กันยายน จากนั้นจะยืนยันสิทธิการซื้อให้กับแฟนๆ ที่จองสำเร็จผ่านทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน แล้วจึงเริ่มขั้นตอนการจ่ายเงินในวันที่ 1 ตุลาคม
สำหรับราคาบัตรเริ่มต้นที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐ (1,980 บาท) หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจึงจะเปิดให้จองบัตรเพิ่มเติมต่อไป
สำหรับฟุตบอลโลก 2026 เพิ่มจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็น 48 ทีม มีเมืองเจ้าภาพรวม 16 เมือง แข่งขันกันตลอดทัวร์นาเมนต์รวม 104 นัด