วาร์ดี้ชี้อายุเป็นเพียงตัวเลข ยังไม่หมดไฟเล่นบอลในเร็วๆ นี้
เจมี่ วาร์ดี้ อดีตกองหน้าเลสเตอร์ ซิตี้ วัย 38 ปี เปิดใจถึงการตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมทีมเครโมเนเซ่ ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นสู่กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ฤดูกาลนี้ แบบไม่มีค่าตัว หลังโบกมือลาทีมจิ้งจอกสยามเมื่อหมดสัญญาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา
วาร์ดี้อยู่กับเลสเตอร์มา 13 ปี ลงสนาม 500 นัด ยิงไป 200 ประตู มีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2015-16 และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทีม
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า บรรดานักเตะดังหลายคนที่อายุมากแล้วตัดสินใจย้ายไปเล่นในลีกเซเรียอา อาทิ เควิน เดอ บรอยน์ อดีตกองกลางวัย 34 ปี ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เซ็นสัญญาร่วมทีมนาโปลี หรือลูก้า โมดริช อดีตจอมทัพรีล มาดริด วัย 40 ปี ที่ย้ายไปอยู่กับเอซี มิลาน ยังมีความมุ่งมั่นที่จะแข่งขันฟุตบอลในระดับสูงสุดอยู่หรือไม่ วาร์ดี้ตอบว่า เชื่อว่าคนถามคงเป็นหนึ่งในพวกที่มีข้อกังขา และเป็นคนที่ตนจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่คิดแบบนั้นคิดผิดแล้ว
วาร์ดี้กล่าวต่อว่า สำหรับตัวเองแล้ว อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น ตราบใดที่ขายังวิ่งไหวเหมือนกับแต่ก่อน และยังรู้สึกสดชื่นเหมือนเดิม ก็จะยังเล่นต่อไป ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ที่ทำให้คิดว่าตัวเองจะไม่ไหว จึงจะเล่นต่อและทุ่มเทเต็มที่ให้กับต้นสังกัด โดยจะเริ่มต้นเรียนภาษาอิตาเลียน แต่ตอนนี้เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหา เพราะฟุตบอลมีภาษาของตัวเองที่เราต้องพูดผ่านลูกบอล
สำหรับเครโมเนเซ่เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้น่าประทับใจ โดยเอาชนะเอซี มิลาน 2-1 และชนะซาสซูโอโล่ 3-2 ส่วนวาร์ดี้ คาดว่าจะได้ประเดิมสนามนัดแรกในการเจอกับเวโรน่า วันจันทร์ที่ 15 กันยายนนี้
วาร์ดี้กล่าวด้วยว่า เป้าหมายหลักคือการรักษาสถานะให้ได้เล่นในลีกสูงสุดต่อไป ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับตอนที่ตนอยู่กับเลสเตอร์ เพราะแต่ไหนแต่ไรมา เป้าหมายในการลงสนามมักเป็นเรื่องการเอาตัวรอดในลีก ไม่ใช่การตั้งเป้าเป็นแชมป์ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการว่ากันไปทีละนัด