โอนาน่าเปิดตัวกับแทร็บซอนสปอร์แล้ว คาดเฝ้าเสาทันทีสุดสัปดาห์นี้
อองเดร โอนาน่า ผู้รักษาประตูทีมชาติแคเมอรูน ย้ายไปร่วมทีมแทร็บซอนสปอร์ ในลีกตุรกี ด้วยวสัญญายืมตัว 1 ปี จากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน โดยการยืมตัวครั้งนี้ไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใด
แทร็บซอนสปอร์ต้องการให้นายทวารวัย 29 ปี ลงเฝ้าเสาทันทีในเกมลีกกับเฟเนร์บาห์เช่ วันที่ 14 กันยายนนี้
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โมนาโก ทีมในลีกเอิง ฝรั่งเศส เป็นทีมที่ให้ความสนใจในการซื้อตัวโอนาน่าไปร่วมทีม แต่แมนยูได้แจ้งไปว่าต้องการค่าตัวที่ 30 ล้านปอนด์(1,289 ล้านบาท) ซึ่งโมนาโกมองว่าสูงเกินไป และเลิกสนใจไปในที่สุด
โอนาน่าลงเฝ้าเสาให้ทีมปีศาจแดงไป 102 นัด เสียไป 150 ประตู รักษาคลีนชีทได้ 24 แมตช์