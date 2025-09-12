ลาปอร์ลาซาอุฯ หวนซบบิลเบา เซ็นยาว 3 ปี
แอธเลติค บิลเบา คว้าตัวอายเมอริค ลาปอร์ กองหลังสเปนจากอัล นาสเซอร์ กลับมาค้าแข้งที่ยุโรปอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน หลังจากที่การย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) ปฏิเสธเอกสารในการย้ายทีม ทำให้การย้ายทีมในช่วงนั้นไม่เกิดขึ้น เพราะเกินเวลาตลาดนักเตะ วันที่ 1 กันยายนไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 กันยายน แอธเลติค บิลเบา ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันถึงการย้ายทีมครั้งนี้ว่าลุล่วงแล้ว และได้มีการเซ็นสัญญากัน 3 ปี นับเป็นการกลับมาร่วมทีมอีกครั้ง หลังจากเคยร่วมงานกันระหว่างปี 2012-2018 ก่อนย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้
ลาปอร์ย้ายไปร่วมทีมอัล นาสเซอร์ ในซาอุดี โปรลีก เมื่อปี 2023 หลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ถึง 13 รายการกับทีมเรือใบสีฟ้า ส่วนการค้าแข้งกับอัล นาสเซอร์ 2 ปี ไม่ได้แชมป์ใดๆ เลย