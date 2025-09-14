อาร์เตต้าชมเอเซ่-มาดูเอเค่สุดอันตราย เพิ่มศักยภาพเกมรุกให้ปืนใหญ่ได้เพียบ
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 กันยายน ว่า ช่วงเวลา 10 วันที่ผ่านมา ลูกทีมต้องปเล่นให้ทีมชาติ ซึ่งเดินทางไปทั่วโลก ทำให้มีเวลาเตรียมทีมแค่วันเดียวเท่านั้น แต่ดูจากภาพรวมของเกมถือว่าทุกคนทำได้ดีมากๆ ทั้งๆ ที่มีนักเตะใหม่หลายคนที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม แต่พวกเขาก็ทำกันได้ดี ยิงได้ 3 ประตู ไม่เสียประตู ได้ 3 แต้ม
อาร์เตต้ากล่าวอีกว่า เอเบเรชี่ เอเซ่ และโนนี่ มาดูเอเค่ สองแนวรุกใหม่เล่นได้ดีมากๆ ใช้ศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ สร้างอันตรายให้คู่แข่งในหลายรูปแบบ และทำให้คู่แข่งคาดเดาได้ยากว่าจะทำอะไร เราต้องการพวกเขามาร่วมทีมเพราะอยากให้เข้ามาช่วยสร้างความหลากหลายให้กับทีมมากขึ้น และทั้งคู่ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีทีเดียว
ส่วนเรื่องอาการเจ็บของมาร์ติน โอเดการ์ด มิดฟิลด์กัปตันทีม ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่ 18 เกมนั้น กุนซือทีมปืนใหญ่กล่าวว่า น่าจะเป็นอาการเจ็บไหล่ใกล้บริเวณที่เขาเคยเจ็บมาก่อน แต่นักเตะคนอื่นๆ ไม่มีอาการเจ็บอะไรเพิ่ม ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถลงสนามได้ แต่เราก็รับมือได้