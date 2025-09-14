อังเก้โอดมีเวลาเตรียมทีมน้อย มั่นใจอีกไม่นานฟอเรสต์ดุดันมากแน่
อังเก้ ปอสเตโคกลู กุนซือฟอเรสต์ที่เพิ่งคุมทีมเกมแรก ในแมตช์ที่บุกแพ้อาร์เซน่อล 0-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม กล่าวว่า สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างวุ่นวายสำหรับนักเตะ เพราะต้องไปเล่นให้ทีมชาติ ตัวเองก็เพิ่งเข้ามาทำงาน ทำให้นำเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาให้กับทีม ซึ่งนักเตะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก แต่ก็ต้องพยายามปลูกฝังเข้าไปในช่วงหลังจากนี้ มั่นใจว่าจะทำได้ และจะไม่ต้องใช้เวลามาก เราจะได้เห็นแนวทางการเล่นที่อยากให้เป็นในเกมคาราบาวคัพ ในช่วงกลางสัปดาห์กับสวอนซี ซิตี้ อย่างแน่นอน
กุนซือทีมเจ้าป่ากล่าวอีกว่า ช่วงเวลา 7 วันที่แล้วกับวันนี้ของนักตะฟอเรสต์ต่างกันมาก ต้องเข้าใจด้วยว่ามีนักเตะลหายคนที่ต้องไปเล่นให้ทีมชาติ ส่วนคนอื่นๆ ได้ให้เป็นวันหยุดทั้งสัปดาห์ และกลับมาซ้อมร่วมกันก่อนแข่งขัน 4 วันเท่านั้น ที่ผ่านมาตัวเองเจองานยากมาตลอด ไม่เคยมีงานง่ายๆ เลย แต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ เพราะเป็นคนรักความท้าทาย มั่นใจว่าเราจะไปสู่จุดที่ต้องการได้แน่